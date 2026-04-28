Festa del Santissimo Salvatore non solo il carro coi buoi | Anche cena medievale e mercato dei mestieri

La Festa del Santissimo Salvatore di Viterbo include tradizioni come la processione con il trittico trasportato sul carro trainato dai buoi, considerata un elemento centrale dell’evento. Oltre alla processione, sono previste anche una cena medievale e un mercato dei mestieri. La sindaca di Viterbo ha commentato che la processione rappresenta il cuore della festa. La manifestazione si svolge nel centro storico della città e coinvolge diverse iniziative legate alle tradizioni locali.

La Festa del Santissimo Salvatore di Viterbo ha nella processione con il trittico trasportato sul carro dai buoi "il suo cuore", come afferma la sindaca Chiara Frontini. Ma la manifestazione, che in totale dura sei giorni, non si limita "solo" alla solenne rievocazione. "Intimamente religiosa e.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Madame Bovary di Gustave Flaubert | Audiolibro Completo in Italiano – Parte 2 di 3 Notizie correlate "Botteghe scuola" per rilanciare gli antichi mestieri, 60 tirocini coi fondi del Comune: "Così creiamo lavoro"L'iniziativa, rivolta a disoccupati e inoccupati d'età compresa fra i 18 e i 40 anni, prevede percorsi di formazione di 6 mesi in azienda. Cento Carnevale d'Europa 2026, è grande festa col trionfo dei Fantasti100 e il carro con Van GoghFerrara, 2 marzo 2026 – Sono i Fantasti100 a vincere questa edizione del Cento Carnevale d'Europa. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Festa della Liberazione; Viterbo che spettacolo: tutti gli eventi in città del 2026; Restauro della Trasfigurazione di Tiziano per l'altare maggiore di San Salvador; Monsignor Fragnelli: ''Non solo il 3 maggio, ma ogni giorno non dimentichiamo Cristo''. Monreale, festa grande per i 400 anni del Santissimo Crocifisso: Dedicata ad Andrea, Massimo e SalvoFede, tradizione e identità si intrecciano in un anniversario di straordinaria importanza: la città di Monreale si appresta a celebrare la 400ª edizione della Festa del Santissimo Crocifisso, uno degl ... blogsicilia.it Diocesi: Cosenza, mons. Checchinato presiede la festa del santuario del Santissimo CrocifissoDobbiamo imparare a bonificare il cuore da tutto ciò che sa di odio, di disprezzo, di giudizio nei confronti degli altri. Lo ha detto questa mattina mons. Giovanni Checchinato, arcivescovo di ... agensir.it FESTA DEL SANTISSIMO CROCIFISSO Bisacquino (PA) La Festa del Santissimo Crocifisso di Bisacquino si svolge ogni anno il 3 maggio ed è una tradizione molto antica e sentita. Nel pomeriggio arrivano in piazza circa 30 statue provenienti dalle varie chie - facebook.com facebook