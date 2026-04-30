Carrese di San Martino | vittoria dei Giovanotti tra imprevisti e buoi

Nella Carrese di San Martino 2026, i Giovanotti si sono aggiudicati la vittoria dopo la corsa tenutasi giovedì 30 aprile. La competizione ha visto alcuni imprevisti durante la gara, con i partecipanti che hanno affrontato vari ostacoli lungo il percorso. Tra i protagonisti, si sono distinti per la velocità e la strategia adottata, portando a termine la corsa con successo. La manifestazione si è svolta come da programma, attirando numerosi spettatori e appassionati.

? Cosa sapere I Giovanotti vincono la Carrese di San Martino 2026 dopo la corsa di giovedì 30 aprile.. Un bue ferito e scontri tra fazioni segnano il trionfo a San Martino in Pensilis.. I Giovanotti giallorossi hanno conquistato la Carrese di San Martino 2026 a San Martino in Pensilis, superando i biancocelesti dopo una corsa segnata da imprevisti tecnici e un animale ferito nel pomeriggio di questo giovedì 30 aprile. Il trionfo dei giallorossi arriva dopo una ripresa eroica sul percorso della tradizione, dedicata alle celebrazioni per San Leo. La competizione, che vede protagonista la sfida tra carri trainati dai buoi, ha presentato un volto imprevedibile fin dai primi chilometri, costringendo le fazioni a continui cambi di leadership lungo il tracciato che attraversa il paese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carrese di San Martino: vittoria dei Giovanotti tra imprevisti e buoi Notizie correlate Scontro frontale tra 2 auto sulla Sp26 tra Cavenago d'Adda e San Martino in Strada: 4 feritiCavenago d'Adda (Lodi), 7 aprile 2026 – Schianto frontale la sera di Pasquetta, lungo la provinciale 26, nel territorio di San Martino in Strada. Riqualificata la Casa dell’acqua di San Martino dei MuliniSi sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione della Casa dell’acqua di San Martino dei Mulini, completamente rinnovata grazie a un... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Carrese di San Martino, parere favorevole unanime: scatta il piano sicurezza; Carrese 2026: a San Martino in Pensilis si rinnovano tradizione e sfida tra Giovani e Giovanotti; È tradizione, è comunità, tutto pronto per la festa di San Leo; CHIEUTI: SAN GIORGIO MARTIRE E LA SUA FESTA. Carrese di San Martino con colpi di scena: Giovanotti vittoriosi. Animale ferito, scontri tra carristiAlla Carrese di San Martino 2026 successo dei Giovanotti giallorossi dopo una gara rocambolesca sui Giovani biancocelesti ... primonumero.it Carrese di San Martino, parere favorevole unanime: scatta il piano sicurezzaAlla vigilia della corsa dei carri del 30 aprile arriva il via libera della Commissione comunale: tutte le verifiche concluse positivamente. Ordinanza del sindaco per la sicurezza pubblica, vietata la ... primonumero.it Il trionfo dei Giovanotti a San Martino in Pensilis nella Carrese 2026 Foto Gianna Di Lena - facebook.com facebook