Secondo alcune indiscrezioni, la figlia maggiore di Nicole Kidman e Keith Urban avrebbe avuto rapporti tesi con il padre, attribuendogli la responsabilità della separazione della coppia. La notizia è stata riportata da un articolo pubblicato su Il Difforme, senza ulteriori dettagli o conferme ufficiali. La famiglia è al centro di queste voci che circolano nel settore dello spettacolo, senza che siano state fornite dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati.

Secondo un'indiscrezione pare che la figlia maggiore di Nicole Kidman e Keith Urban sia ai ferri corti con suo padre, additandogli la colpa della separazione E’ dello scorso 30 settembre la notizia del divorzio traNicole Kidman e Keith Urbanche, dopo 19 anni, si sono lasciati. A gennaio è stato firmato l’accordo e le figli di 17 e 15 anni sono state affidate prettamente alla madre, anche per volontà delle ragazze che sembra che in questa causa di separazione abbiano preso totalmente le difese della madre. Il vero motivo per il qualeè finita la storia tra Nicole Kidman e Keith Urbannon è chiaro, si parla di un possibile tradimento da parte di lui con una vocalist, oppure di un cambiamento dovuto“all’avanzamento dell’età”.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Nicole Kidman, la figlia ai ferri corti con il padre Keith Urban

Notizie correlate

Leggi anche: La figlia 17enne di Keith Urban e Nicole Kidman smette di seguire su Instagram il padre (che starebbe frequentando una 26enne)

Figlia di Nicole Kidman e di Keith Urban, Sunday Rose continua infatti a costruire la propria presenza nel fashion systemDal debutto Miu Miu alla nuova stagione Dior A/I 2026-27, la giovane modella trasforma le apparizioni in presenza riconosciuta.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: La figlia 17enne di Keith Urban e Nicole Kidman smette di seguire su Instagram il padre (che starebbe frequentando una 26enne); Sunday Rose Urban, la figlia di Nicole Kidman con un lussuoso abito per il ballo di fine anno; A 58 anni, l'attrice Nicole Kidman ha fatto scalpore con un abito senza schienale dal dettaglio inaspettato; Kidman: Sunday Rose, un nome contro Scientology?.

La figlia 17enne di Keith Urban e Nicole Kidman smette di seguire su Instagram il padre (che starebbe frequentando una 26enne)Mentre i suoi genitori affrontano un divorzio ultra mediatico, la 17enne Sunday Rose, di professione modella, ha fatto unfollow al profilo social del papà. Che c'entri la presunta nuova fidanzata, 32 ... vanityfair.it

La regola di Nicole Kidman per le figlie: due minuti al giorno che fanno la differenzaL'attrcie ha una regola in casa che le figlie, dice lei stessa, non vorrebbero che raccontasse. L'ha svelata comunque. E dietro c'è più di quanto sembri ... iodonna.it

Battuta da red carpet, destinata a circolare. Durante uno scambio a margine della sfilata Chanel a Biarritz, Nicole Kidman ha sorpreso tutti con una risposta... - facebook.com facebook

Davanti sembra un abito sobrio e quasi severo. Poi Nicole Kidman si gira, e tutto cambia x.com