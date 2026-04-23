Domenica Rose Urban, figlia dell’attrice Nicole Kidman, ha partecipato al ballo di fine anno indossando un abito di alta moda. La giovane ha scelto un vestito di archivio di Oscar de la Renta, noto stilista di moda. La ragazza ha deciso di non rinunciare all’effetto wow anche per questa occasione speciale, sfoggiando un look elegante e ricercato.

Ecco, dunque, Sunday Rose Urban condividere su Instagram un post in cui il protagonista è il look scelto per la serata: un abito d’archivio griffato Oscar de la Renta, sfoggiato mentre la giovane siede su una scalinata. Il vestito chiaro senza spalline - proveniente dalla collezione primavera 2022 della maison - si caratterizza per la vistosa gonna in tulle e il corpetto impreziosito da dettagli scintillanti: tralci di fragole ricamati e paillettes argentate, che scivolano lungo i fianchi creando un raffinato gioco di luce e texture. Un look che unisce romanticismo e alta artigianalità di cui, una versione bianca, era stata precedentemente venduta sulla piattaforma Vestiaire Collective per 5.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sunday Rose Urban, la figlia di Nicole Kidman con un lussuoso abito per il ballo di fine anno

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