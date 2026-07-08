La destra ha intensificato gli attacchi sul Reddito di cittadinanza, nonostante i dati ufficiali dimostrino il contrario. Contestualmente alle polemiche sulla gestione della commissione Covid, i media di destra hanno rilanciato le critiche, che si concentrano sul sostegno economico ai beneficiari. Queste accuse vengono fatte anche in assenza di evidenze che supportino le affermazioni.

Contestualmente ai violenti attacchi sulla commissione Covid, la destra mediatica ha trovato un altro vecchio bersaglio da rispolverare: il Reddito di cittadinanza. Proprio così. Fa quasi sorridere che se ne torni a parlare con la stessa ossessione di sempre, quando tale misura è stata cancellata ormai tre anni fa dal governo Meloni e sostituita da strumenti molto più restrittivi (l’Assegno di inclusione e il Supporto formazione lavoro) che hanno ridotto drasticamente tanto le risorse quanto il numero dei beneficiari: così l’Italia ha raggiunto il record storico di poveri assoluti, 5,7 milioni di persone secondo l’Istat. La miccia è stata la... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sul Reddito di cittadinanza destra ancora all’attacco, ma i numeri la smentiscono

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I numeri che smentiscono le parole di Elly Schlein sullaumento della precarietà.

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