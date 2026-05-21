Dichiarò il falso sul nucleo familiare per ottenere il reddito di cittadinanza | per la Cassazione c' è dolo

Una persona ha dichiarato informazioni false riguardo alla propria famiglia per ricevere il reddito di cittadinanza. La Cassazione ha stabilito che questa azione rappresenta un atto di dolo, ovvero un’intenzione di ingannare. La legge prevede che nascondere la reale composizione del nucleo familiare per beneficiare indebitamente di questa misura di sostegno sociale sia considerato un reato. La decisione si basa su quanto stabilito nelle norme che regolano i requisiti per l’accesso e le verifiche sui richiedenti.

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