Un uomo è stato assolto dal tribunale di Termini Imerese dall'accusa di aver percepito il reddito di cittadinanza senza dichiarare una condanna per associazione mafiosa risalente a oltre dieci anni fa. La vicenda riguardava un presunto danno allo Stato di diverse migliaia di euro. L'imputato aveva omesso di comunicare la condanna nella domanda, ma il giudice ha ritenuto che non ci fossero elementi sufficienti per condannarlo.

Il tribunale di Termini Imerese ha assolto un uomo accusato di aver indebitamente richiesto e ottenuto il reddito di cittadinanza, con conseguente danno per lo Stato di diverse migliaia di euro, omettendo di dichiarare nella domanda, di avere riportato oltre dieci anni fa una condanna per associazione mafiosa. Il giudice lo ha assolto con la formula "perché il fatto non costituisce reato". La procura aveva ipotizzato il reato previsto dall'articolo 7 della legge sul sussidio, che punisce con pene severe chiunque fornisca dati falsi od ometta informazioni dovute per ottenere il beneficio, specialmente in presenza di condanne definitive per reati di criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Prendeva reddito cittadinanza ma senza dire di una condanna per mafia: assolto

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