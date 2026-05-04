Alberto Angela torna con Ulisse su Rai 1 | stasera si parte da New York quante sono le nuove puntate

Stasera torna su Rai 1 la trasmissione condotta da Alberto Angela, con la prima puntata dedicata a New York. La nuova stagione di Ulisse prevede un totale di puntate inedite che esploreranno vari luoghi e temi. La puntata di apertura si concentra sulla Grande Mela e sui suoi aspetti storici e culturali. La trasmissione continuerà con altri episodi che approfondiranno diversi aspetti di città e territori italiani e internazionali.

Alberto Angela torna su Rai 1 con Ulisse. La nuova stagione parte stasera da New York: ecco cosa vedremo nella prima puntata e quante sono le nuove puntate previste. Stasera su Rai 1 torna su Ulisse - Il piacere della scoperta, il programma scritto e condotto da Alberto Angela, con la nuova stagione che ci porterà ancora una volta alla scoperta di luoghi e storie. La prima puntata è un viaggio narrativo e sonoro dentro New York, una città raccontata attraverso luoghi simbolo, cinema e grandi artisti che ne hanno definito l'identità culturale. Ogni tappa urbana diventa un aggancio musicale o cinematografico, costruendo un racconto che unisce divulgazione, immaginario pop e memoria collettiva.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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