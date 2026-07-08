La divisione Difesa di Ferretti è stata oggetto di attenzione da parte delle autorità italiane. Il ministero per le Imprese sta ancora valutando se utilizzare il golden power per limitare la partecipazione cinese nell’azienda. La questione riguarda l’influenza straniera su una società di costruzione di yacht di lusso. Le verifiche sono in corso e non ci sono ancora decisioni definitive in merito.

Mentre al ministero per le Imprese si lavora ancora per capire se e come azionare il golden power per arginare la presenza cinese in Ferretti, ci si chiede se per davvero il cantiere nautico di proprietà del gruppo Weichai, colosso del Dragone attivo nella produzione di macchinari e motori destinati all’industria pesante, abbia davvero seppellito la tanto contestata divisione Difesa. Il punto è centrale. Come noto, tra i timori del governo italiano c’è quello di un uso della tecnologia e del know how Ferretti per scopi che con la cantieristica di lusso hanno poco a che fare. Weichai, che lo scorso mese di maggio è uscito vincitore dalla... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Su Ferretti la Cina fa il gioco delle ombre. Il caso della divisione Difesa

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