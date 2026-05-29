Il centro islamico Al Huda di Montecchio ha aperto al pubblico nel 2023 con la presenza del sindaco e del prefetto. Sono emerse inchieste su certificazioni, autorizzazioni e finanziamenti del centro. La questione è ora sotto esame della Regione.

Quando il centro islamico Al Huda di Montecchio, in provincia di Reggio Emilia ha aperto le sue porte al pubblico nel 2023 erano presenti il sindaco Fausto Torelli e il prefetto Maria Rita Cocciufa. “Sarebbe bello che questo modello possa anche esser esportato in altri luoghi non solo della provincia ma di tutto il Paese. Lo Stato c’è e segue con attenzione”, aveva dichiarato prima del taglio del nastro il prefetto, al quale aveva fatto eco il sindaco: “Cultura, conoscenza, curiosità sono alla base d’un progetto di pace vera e duratura, per il domani dei nostri figli”. Aveva espresso apprezzamento anche don Angelo: “La conoscenza e cultura,... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Centro islamico di Montecchio, ombre su certificazioni, autorizzazioni e finanziamenti. Il caso arriva in Regione

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