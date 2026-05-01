Il caso Ferretti mette alla prova la strategia italiana sulla Cina

Recentemente, una decisione presa da un professionista del settore finanziario ha attirato l’attenzione, anche se il suo nome non compare nelle notizie principali. Questa scelta, avvenuta nelle ultime settimane, sembra riflettere una posizione più ampia riguardo alle relazioni tra l’Italia e la Cina. Il caso viene analizzato come un esempio di come alcune attività strategiche siano influenzate da decisioni individuali e dalla situazione internazionale.

Lo scontro tra Weichai e Kkcg per il controllo del gruppo nautico arriva all’assemblea del 14 maggio. Ma dietro la partita societaria c’è una domanda politica: Roma userà davvero il golden power per fermare il trasferimento di know-how? Giuliano Felten non è un nome che appare nelle cronache finanziarie. Eppure la scelta che ha fatto nelle ultime settimane dice più di molte dichiarazioni pubbliche. Felten guida la divisione Security & Defence di Ferretti Group, quella che sviluppa unità navali ad alta velocità per marine militari, guardie costiere e forze dell’ordine. E ha deciso di aderire all’offerta pubblica d’acquisto lanciata da Kkcg, il veicolo del miliardario ceco Karel Komárek, conferendo oltre 300.🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il caso Ferretti mette alla prova la strategia italiana sulla Cina Notizie correlate McLaren al GP della Cina 2026: Shanghai mette alla prova ambizioni e crescita del teamDopo il debutto stagionale in Australia, la McLaren si prepara a tornare in pista per il Gran Premio della Cina 2026, secondo appuntamento del... Leggi anche: Nato, Africa e Cina. L’agenda Tajani e la strategia italiana Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Derisking a rischio | Il caso Ferretti mette alla prova la strategia italiana sulla Cina; Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Ferretti; Dante Ferretti: Fellini metteva i miei sogni nei suoi film. Una volta il cinema era un'arte; Piazza Affari: andamento negativo per Ferretti. SSD Montefano Calcio. Calvin Harris · Feel So Close (Radio Edit). ’ ! Il campionato del Montefano non poteva che chiudersi come si era aperto Una perla dal piede di Daniele Ferretti sotto il se - facebook.com facebook