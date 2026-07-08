Studenti provenienti da Gaza 778mila euro alle scuole per inclusione supporto linguistico e continuità didattica DECRETO

Da orizzontescuola.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha assegnato 778mila euro alle scuole che accolgono studenti da Gaza. Il Decreto Ministeriale n. 108 dell’11 giugno 2026 prevede risorse per supporto linguistico, inclusione e continuità didattica. Le risorse sono destinate alle istituzioni scolastiche coinvolte nell’accoglienza degli studenti provenienti dal territorio di Gaza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con il Decreto Ministeriale n. 108 dell’11 giugno 2026, destina ulteriori risorse per sostenere le istituzioni scolastiche che accolgono studentesse e studenti provenienti dal territorio di Gaza. Lo stanziamento ammonta a 778.447 euro ed è finalizzato alla realizzazione di progetti per garantire integrazione, inclusione, diritto allo studio e continuità didattica. Le risorse potranno essere utilizzate per attivare azioni formative e interventi di supporto rivolti alle scuole coinvolte. Tra gli ambiti richiamati dal decreto rientra anche il supporto linguistico, elemento centrale per favorire l’inserimento degli studenti nei nuovi contesti scolastici e per accompagnare il percorso di apprendimento. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Segui gli aggiornamenti su Gaza.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Studenti provenienti da Gaza: ecco il DECRETO da 1,5 milioni per inclusione e continuità didattica e l’AVVISO con scadenza il 26 maggioIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso un avviso con scadenza il 26 maggio, rivolto alle scuole che ospitano studenti provenienti da...

Mim, studenti provenienti da Gaza: 1,5 mln alle scuole che li accolgonoIl ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato un bando per promuovere l’integrazione scolastica di studenti provenienti da Gaza.

Temi più discussi: Raccolta fondi per gli studenti palestinesi: oltre 305mila euro da Firenze; Maturità 2026, a Gaza 28mila ragazzi tentano gli esami tra bombe e tende: Non abbiamo altra scelta; Circolare Mur ad atenei 'tenere conto condizioni degli allievi palestinesi'; Il Mezzogiorno pronto ad accogliere studenti dal mondo con Rigenera Sud: Cercare nello studio una possibilità di futuro.

Arrivati anche a Cagliari 8 studenti provenienti da GazaSono arrivati stanchi ma contenti ieri, a tarda notte, all'aeroporto di Cagliari gli studenti provenienti dalla Striscia di Gaza che studieranno all'università di Cagliari. Nelle loro prime parole la ... ansa.it

Arrivati anche a Cagliari gli studenti provenienti da GazaI tre ragazzi e le cinque ragazze provengono da Kham Yuonis, Deir al-Balah, campo profughi di Jabalia, dal Campo profughi di Alshatii, campo profughi al-Nuseieat. Sono arrivati martedì, a tarda notte, ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web