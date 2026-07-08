Studenti provenienti da Gaza 778mila euro alle scuole per inclusione supporto linguistico e continuità didattica DECRETO

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha assegnato 778mila euro alle scuole che accolgono studenti da Gaza. Il Decreto Ministeriale n. 108 dell’11 giugno 2026 prevede risorse per supporto linguistico, inclusione e continuità didattica. Le risorse sono destinate alle istituzioni scolastiche coinvolte nell’accoglienza degli studenti provenienti dal territorio di Gaza.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con il Decreto Ministeriale n. 108 dell’11 giugno 2026, destina ulteriori risorse per sostenere le istituzioni scolastiche che accolgono studentesse e studenti provenienti dal territorio di Gaza. Lo stanziamento ammonta a 778.447 euro ed è finalizzato alla realizzazione di progetti per garantire integrazione, inclusione, diritto allo studio e continuità didattica. Le risorse potranno essere utilizzate per attivare azioni formative e interventi di supporto rivolti alle scuole coinvolte. Tra gli ambiti richiamati dal decreto rientra anche il supporto linguistico, elemento centrale per favorire l’inserimento degli studenti nei nuovi contesti scolastici e per accompagnare il percorso di apprendimento. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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