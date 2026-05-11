Mim studenti provenienti da Gaza | 1,5 mln alle scuole che li accolgono
Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato un bando per promuovere l’integrazione scolastica di studenti provenienti da Gaza. Attualmente, circa 1,5 milioni di studenti frequentano scuole che li accolgono. Le iniziative mirano a facilitare l’accesso all’istruzione e a sostenere le scuole coinvolte nel processo di integrazione. La pubblicazione del bando segna un passo concreto in questa direzione.
Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il bando per garantire l’integrazione, il diritto allo studio e la continuità didattica attraverso azioni formative e di supporto, anche linguistico, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie non commerciali e ai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA ) che accolgono studentesse e studenti provenienti dal territorio di Gaza. L’avviso è finanziato con risorse pari a 1,5 milioni di euro. Le scuole possono attivare laboratori di lingua italiana L2 – Italiano per stranieri, ma anche percorsi formativi nelle principali aree disciplinari (es. linguistico-artistico-espressiva, matematico-scientifico-tecnologica) per il potenziamento delle competenze didattiche di base.🔗 Leggi su Ildenaro.it
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