Mim studenti provenienti da Gaza | 1,5 mln alle scuole che li accolgono

Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato un bando per promuovere l’integrazione scolastica di studenti provenienti da Gaza. Attualmente, circa 1,5 milioni di studenti frequentano scuole che li accolgono. Le iniziative mirano a facilitare l’accesso all’istruzione e a sostenere le scuole coinvolte nel processo di integrazione. La pubblicazione del bando segna un passo concreto in questa direzione.

Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il bando per garantire l’integrazione, il diritto allo studio e la continuità didattica attraverso azioni formative e di supporto, anche linguistico, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie non commerciali e ai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA ) che accolgono studentesse e studenti provenienti dal territorio di Gaza. L’avviso è finanziato con risorse pari a 1,5 milioni di euro. Le scuole possono attivare laboratori di lingua italiana L2 – Italiano per stranieri, ma anche percorsi formativi nelle principali aree disciplinari (es. linguistico-artistico-espressiva, matematico-scientifico-tecnologica) per il potenziamento delle competenze didattiche di base.🔗 Leggi su Ildenaro.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Bando da 1,5 milioni per scuole che accolgono studenti provenienti da GazaIl ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato oggi il bando per garantire l’integrazione, il diritto allo studio e la continuità didattica...

Bando da 1,5 milioni per gli studenti di Gaza nelle scuole italiane. C’è tempo fino alle 18 del 26 maggioIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’avviso per destinare 1,5 milioni di euro alle istituzioni scolastiche che accolgono ragazze...

Argomenti più discussi: PN SCUOLA – MIM: Avviso Pubblico per la Realizzazione di azioni formative e di supporto alle scuole che accolgono studenti provenienti dal territorio di Gaza; Gaza, 1,5 milioni per le scuole che accolgono studenti palestinesi: pubblicato bando Mim, domande entro il 26 maggio - PDF; Studenti da Gaza nelle scuole italiane: il Ministero stanzia 1,5 milioni per l’integrazione; Formazione Scuola-Lavoro con le competenze ricercate dalle aziende: webinar per docenti con l’esperta HR e formatrice Stefania Fanari.

Il MIM prevede finanziamenti fino a 1,5 milioni di euro per garantire l’integrazione, il diritto allo studio e la continuità didattica negli istituti che scelgono di accogliere studentesse e studenti provenienti dal territorio di Gaza. tuttoscuola.com/pubblicato-lav… x.com