Studenti provenienti da Gaza | ecco il DECRETO da 1,5 milioni per inclusione e continuità didattica e l’AVVISO con scadenza il 26 maggio

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso un avviso con scadenza il 26 maggio, rivolto alle scuole che ospitano studenti provenienti da Gaza. Contestualmente, è stato annunciato un decreto di 1,5 milioni di euro destinato a garantire l’inclusione e la continuità didattica per questi studenti. La comunicazione è stata pubblicata con il protocollo 106911 del 6 maggio 2026.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’Avviso prot. 106911 del 6 maggio 2026 destinato alle scuole che accolgono studentesse e studenti provenienti dal territorio di Gaza. Il provvedimento attua quanto previsto dal Decreto ministeriale n. 10 del 22 gennaio 2026, con cui il Ministero ha stanziato 1,5 milioni di euro nell’ambito del Programma nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027. L’intervento punta a sostenere l’integrazione scolastica, la continuità didattica e il diritto allo studio attraverso attività formative e azioni di supporto, comprese iniziative di accompagnamento linguistico. Le risorse saranno assegnate a...🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Temi più discussi: PUBBLICATO L’AVVISO DA 1,5 MILIONI PER SOSTENERE LE SCUOLE CHE ACCOLGONO STUDENTESSE E STUDENTI PROVENIENTI DAL TERRITORIO DI GAZA; Alla Sapienza, poesia e musica a sostegno degli studenti in arrivo da Gaza; Raccolta fondi per gli studenti palestinesi: oltre 305mila euro da Firenze; Pubblicato l’avviso da 1,5 milioni per sostenere le scuole che accolgono studenti da Gaza.

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