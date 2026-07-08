La Camera ha approvato la richiesta di procedura d'urgenza sulla proposta di legge della Lega, che mira a rafforzare le norme sull'acquisizione e sulla revoca della cittadinanza italiana. Il voto è avvenuto senza modifiche. Il ministro dell'Interno ha commentato che mentre altri parlano, la Lega agisce.

La Camera ha dato il via libera alla procedura d'urgenza per l'esame della proposta di legge della Lega che punta a inasprire le norme sull'acquisizione e sulla revoca della cittadinanza italiana. La richiesta di accelerare l'iter parlamentare è stata approvata da Montecitorio con 148 voti favorevoli, 99 contrari e 2 astensioni. Il provvedimento, presentato dallo stesso Carroccio, introduce nuove cause ostative per ottenere la cittadinanza e amplia i casi in cui questa potrà essere revocata. A illustrare i contenuti della proposta è stato il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari: "Oggi, nel caso dei minorenni, non esistono cause ostative», ha spiegato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Stretta sulla cittadinanza, primo ok della Camera alla proposta di legge. Salvini: "Gli altri parlano, la Lega fa"

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