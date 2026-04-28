Tu vuo’ fa’ l’italiano ma la legge dice no | la stretta sulla cittadinanza che gela gli americani

Negli ultimi tempi, sempre più cittadini americani scelgono di richiedere la cittadinanza in altri Paesi, facendo valere il loro diritto di discendenza. La legge locale ha introdotto restrizioni più severe sulla cittadinanza, rendendo più difficile ottenere il riconoscimento per chi nasce all'estero da genitori cittadini. Questa situazione ha portato a un calo delle richieste e a un crescente interesse tra gli americani che desiderano mantenere le loro origini familiari.

Sempre più cittadini americani optano per far valere il riconoscimento del loro diritto alla cittadinanza per discendenza in altri Paesi. Tra le nazionalità iure sanguinis più richieste, ci sarebbero quella canadese, britannica, irlandese e quella italiana. Proprio le recenti limitazioni all’acquisizione di quest’ultima sarebbero però al centro di aspre polemiche, sulla CNN e su testate come il Guardian. Si tratta di storie di cittadini – spesso statunitensi – che, a seguito delle modifiche alla legge sulla cittadinanza introdotte dal decreto legge n. 36 del 28 marzo 2025, sono passati dall’avere pieno titolo al riconoscimento della propria discendenza italiana a non avere più alcuna concreta possibilità di portare a termine con successo le relative pratiche, in molti casi già avviate.🔗 Leggi su Open.online

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