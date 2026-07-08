Stretta sulla cittadinanza ok della Camera all' iter veloce per l' esame della proposta di legge
La Camera ha approvato l'uso della procedura d'urgenza per esaminare una proposta di legge della Lega che mira a rendere più severi i criteri per ottenere e revocare la cittadinanza italiana.
La Camera ha dato il via libera alla procedura d'urgenza per l'esame della proposta di legge della Lega che punta a inasprire le norme sull'acquisizione e sulla revoca della cittadinanza italiana. La richiesta di accelerare l'iter parlamentare è stata approvata da Montecitorio con 148 voti favorevoli, 99 contrari e 2 astensioni. Il provvedimento, presentato dallo stesso Carroccio, introduce nuove cause ostative per ottenere la cittadinanza e amplia i casi in cui questa potrà essere revocata. A illustrare i contenuti della proposta è stato il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, secondo cui l'attuale normativa presenta una lacuna per quanto riguarda i minori stranieri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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