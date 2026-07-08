La Camera ha approvato l'uso della procedura d'urgenza per esaminare una proposta di legge della Lega che mira a rendere più severi i criteri per ottenere e revocare la cittadinanza italiana.

La Camera ha dato il via libera alla procedura d'urgenza per l'esame della proposta di legge della Lega che punta a inasprire le norme sull'acquisizione e sulla revoca della cittadinanza italiana. La richiesta di accelerare l'iter parlamentare è stata approvata da Montecitorio con 148 voti favorevoli, 99 contrari e 2 astensioni. Il provvedimento, presentato dallo stesso Carroccio, introduce nuove cause ostative per ottenere la cittadinanza e amplia i casi in cui questa potrà essere revocata. A illustrare i contenuti della proposta è stato il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, secondo cui l'attuale normativa presenta una lacuna per quanto riguarda i minori stranieri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Stretta sulla cittadinanza, ok della Camera all'iter veloce per l'esame della proposta di legge

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