Nucleare | la Camera avvia l’esame della legge delega strategica

La Camera ha iniziato l’esame della legge delega strategica sul nucleare. Si discuteranno le modalità con cui i decreti attuativi potranno evitare la decadenza della legge. Sono previsti passaggi specifici per la creazione di una nuova Autorità di sicurezza. La discussione riguarda anche i tempi e le procedure da seguire per l’attuazione delle norme. La legge delega prevede interventi normativi per regolamentare il settore nucleare e garantire l’adozione di decreti attuativi efficaci.

Come potranno i decreti attuativi evitare la decadenza della legge?. Quali passi concreti serviranno per creare la nuova Autorità di sicurezza?. Perché il deposito dei rifiuti nucleari è il vero test operativo?. Quanto tempo impiegherà il governo a trasformare la delega in realtà?.? In Breve Squeri ha promosso mozione di maggioranza il 9 maggio 2023 per sbloccare l'impasse.. Consiglio dei Ministri ha dato via libera formale al progetto il 28 febbraio 2025.. Il disegno di legge è stato trasmesso alla Camera il 17 ottobre.. Necessità di istituire nuova Autorità di sicurezza e deposito nazionale per i rifiuti..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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