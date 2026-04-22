Suicidio medicamento assistito prosegue l' iter della proposta di legge regionale
In Umbria, l'iter della proposta di legge di iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito è in corso. La proposta riguarda la regolamentazione di questa pratica e sta attraversando le fasi legislative previste. La discussione si svolge all’interno delle istituzioni regionali, senza ancora una decisione definitiva sulle modalità di attuazione. La legge, se approvata, introdurrà norme specifiche in materia di suicidio assistito.
Prosegue in Umbria l'iter della proposta di legge di iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito. La proposta “Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto delle sentenze n. 2422019 e n. 1352024 della Corte.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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