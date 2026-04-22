Suicidio medicamento assistito prosegue l' iter della proposta di legge regionale

In Umbria, l'iter della proposta di legge di iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito è in corso. La proposta riguarda la regolamentazione di questa pratica e sta attraversando le fasi legislative previste. La discussione si svolge all’interno delle istituzioni regionali, senza ancora una decisione definitiva sulle modalità di attuazione. La legge, se approvata, introdurrà norme specifiche in materia di suicidio assistito.