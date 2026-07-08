La Camera ha approvato con voto favorevole l’iter rapido per una proposta di legge della Lega, che mira a modificare le norme sulla cittadinanza. La decisione arriva in un contesto in cui Lega e Fdi spingono per ulteriori misure restrittive su sicurezza e immigrazione, dopo le dichiarazioni del generale Vannacci su questi temi. La legge passerà ora all’esame delle commissioni competenti, con tempi accelerati rispetto alla procedura ordinaria.

Incalzati dal generale Vannacci su sicurezza e immigrazione Lega e Fdi spingono per una stretta ulteriore su questi sue fronti. Il Carroccio ha incassato l’ok alla Camera alla dichiarazione d’urgenza (ossia di un iter più veloce) alla proposta di legge con modifiche restrittive alle norme per l’acquisizione della cittadinanza e nuove fattispecie di revoca per gli stranieri che commettono gravi reati. La proposta di legge leghista è stata perciò subito incardinata nella Commissione Affari Costituzionali che, vista la dichiarazione di urgenza, avrà tempi dimezzati (30 giorni invece di 60) per riferire all’ Assemblea, quindi entro l’8 agosto. «Bene così! Altri parlano, la Lega fa», esulta il vicepremier Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Stretta sulla cittadinanza, ok della Camera all’iter veloce per l’esame della proposta di legge leghista

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