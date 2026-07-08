I residenti di Serra San Quirico hanno presentato una denuncia ai vertici della Provincia di Ancona, segnalando lo stato di abbandono delle strade provinciali nella zona. Secondo il Comitato Cura del Territorio Collinare, le vie sono in condizioni di completo degrado, con buche e mancanza di manutenzione. La richiesta è di interventi urgenti per riparare le strade e garantire la sicurezza dei cittadini.

Strade colabrodo e incuria cronica: la periferia dimenticata lancia l’ennesimo Sos. La denuncia, formale e accorata, arriva direttamente da Loredana Guerro a nome del Comitato Cura del Territorio Collinare di Serra San Quirico, ed è indirizzata ai vertici della Provincia di Ancona. Al centro della protesta c’è lo stato di totale abbandono della strada provinciale nel tratto Santa Maria delle Stelle - Albacina - Trivio. I residenti descrivono uno scenario paradossale: "La manutenzione ordinaria, come il taglio dell’erba e delle canne, si interrompe bruscamente al confine con il territorio di Mergo. Superato quel cartello, verso il Trivio, la vegetazione e i rami secchi invadono la carreggiata, creando seri rischi per automobilisti e ciclisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Strade provinciali in abbandono. A Serra protestano i residenti

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Strade provinciali in abbandono. A Serra protestano i residentiA finire nel mirino il tratto tra Santa Maria delle Stelle,. Albacina e Trivio: Fossi. laterali e vegetazione. msn.com

Certe strade sono in condizioni davvero... penose. reddit