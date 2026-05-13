A Salerno, in vista del passaggio del Giro d’Italia 2026, sono iniziati i lavori di manutenzione sulle strade di alcune zone della città. A Torrione, i residenti hanno manifestato proteste per i lavori in corso. La manifestazione si è svolta nelle ultime ore e ha coinvolto diversi abitanti del quartiere. Le attività di intervento sono state avviate per preparare le strade all’evento ciclistico.

Salerno si prepara al passaggio del Giro d’Italia 2026 e partono gli interventi di manutenzione stradale in alcune aree della città. Da questa mattina, infatti, operai e mezzi sono entrati in azione nel quartiere Torrione per sistemare buche e tratti di asfalto considerati potenzialmente pericolosi in vista della tappa in programma il 14 maggio. I lavori stanno interessando soprattutto le carreggiate maggiormente deteriorate, con interventi mirati al ripristino del manto stradale lungo il percorso che sarà attraversato dai ciclisti. Le proteste dei residenti. Non mancano però le polemiche da parte dei residenti della zona, che da tempo segnalavano le condizioni critiche delle strade.🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Giro d’Italia 2026, lavori sulle strade a Torrione: protestano i residenti

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