storie di romagna al via stasera la rassegna a tema

Stasera al parco di via Dragoni inizia la terza edizione della rassegna “La Romagna siamo noi”. L’evento prevede tre serate dedicate alla cultura romagnola, con spettacoli e ospiti di rilievo. La manifestazione si svolge all’aperto e punta a unire intrattenimento e momenti di riflessione, seguendo il tema “Un pô da rìdar un pô da pinsê”.

Riparte stasera al parco di via Dragoni la rassegna ‘ La Romagna siamo noi ’, giunta quest’anno alla terza edizione. Tre serate di varietà culturale romagnolo con grandi ospiti, all’insegna del divertimento e della riflessione, in linea con lo slogan ‘Un pô da rìdar un pô da pinsê’. L’evento, nato da un’idea di Laura Giunchi e Gianni Giancarlo Giunchi, è organizzato dall’associazione ‘Il parco dei ragazzi’, ‘Ciacarêda Rumagnôla’ e ‘Piada 52’ e vanta il patrocinio dell’Istituto Friedrich Schürr per la valorizzazione del patrimonio dialettale romagnolo. "Attraverso queste serate cerchiamo di approfondire le particolarità del nostro territorio e di chi lo abita – sottolinea Gabriele Zelli –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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