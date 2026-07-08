Stop treni a Firenze i viaggiatori sui lavori in corso | Tempi di percorrenza aumentati più di un' ora e mezzo

Da tgcom24.mediaset.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I treni sono fermi a Firenze tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella per il terzo giorno consecutivo. La circolazione è sospesa a causa di lavori programmati al cavalcaferrovia di ponte al Pino. I viaggiatori segnalano un aumento dei tempi di percorrenza superiore a un’ora e mezza. La sospensione riguarda solo questa tratta, mentre non sono stati comunicati ancora termini precisi per la riapertura.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Terzo giorno di stop alla circolazione ferroviaria a Firenze tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella, a causa dei lavori programmati al cavalcaferrovia di ponte al Pino. L'inviata di "Morning News", Martina Orecchio, è all'esterno della stazione di Santa Maria Novella dove i viaggiatori si preparano a salire sulle navette messe a disposizione da Trenitalia per accompagnare i passeggeri dell'alta velocità tra le due stazioni che fino al 10 luglio resteranno fuori uso., "I tempi di percorrenza sono aumentati tantissimo, parliamo di circa un'ora e mezza in più" commenta una donna che deve arrivare in giornata a Napoli. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Firenze.

stop treni a firenze i viaggiatori sui lavori in corso tempi di percorrenza aumentati pi249 di un ora e mezzo
© Tgcom24.mediaset.it - Stop treni a Firenze, i viaggiatori sui lavori in corso: "Tempi di percorrenza aumentati più di un'ora e mezzo"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Stop treni per lavori a ponte Firenze, Italia divisa in 2 ma disagi contenuti

Video Stop treni per lavori a ponte Firenze, Italia divisa in 2 ma disagi contenuti

Notizie e thread social correlati

Ponte al Pino, lavori: terzo giorno di stop ai treni, disagi per i viaggiatoriContinuano i lavori di sostituzione del cavalcaferrovia a Ponte al Pino, a Firenze.

Treni verso Roma: aumentano tempi di percorrenza e costiA causa di lavori in corso in Campania, i collegamenti ferroviari verso Roma e Napoli sono stati sospesi.

Temi più discussi: Treni, dal 5 al 10 luglio stop nel nodo di Firenze: fino a sei ore per Roma-Milano (deviata sulla tirrenica); Lavori Ponte al Pino, modifiche alla circolazione dei treni nel nodo di Firenze; Stop treni a Firenze, proseguono lavori ponte al Pino: secondo giorno di disagi; Lavori al ponte di Firenze, Italia divisa in 2 ma disagi contenuti per lo stop dei treni.

tempi di stop treni a firenzeStop treni a Firenze, proseguono lavori ponte al Pino: secondo giorno di disagiSecondo giorno di stop alla circolazione ferroviaria a Firenze tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella, a causa dei lavori programmati al cavalcaferrovia di ponte al Pino che deve esse ... tg24.sky.it

tempi di stop treni a firenzeStop treni per lavori a ponte Firenze, Italia divisa in 2 ma disagi contenuti(ANSA) - FIRENZE, 06 LUG - Disagi contenuti per i viaggiatori in treno a causa del blocco alla circolazione ferroviaria a Firenze tra Campo di Marte e Santa Maria Novella, con navette sostitutive e bu ... corrieredellosport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web