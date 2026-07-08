Stop treni a Firenze i viaggiatori sui lavori in corso | Tempi di percorrenza aumentati più di un' ora e mezzo

I treni sono fermi a Firenze tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella per il terzo giorno consecutivo. La circolazione è sospesa a causa di lavori programmati al cavalcaferrovia di ponte al Pino. I viaggiatori segnalano un aumento dei tempi di percorrenza superiore a un’ora e mezza. La sospensione riguarda solo questa tratta, mentre non sono stati comunicati ancora termini precisi per la riapertura.

Terzo giorno di stop alla circolazione ferroviaria a Firenze tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella, a causa dei lavori programmati al cavalcaferrovia di ponte al Pino. L'inviata di "Morning News", Martina Orecchio, è all'esterno della stazione di Santa Maria Novella dove i viaggiatori si preparano a salire sulle navette messe a disposizione da Trenitalia per accompagnare i passeggeri dell'alta velocità tra le due stazioni che fino al 10 luglio resteranno fuori uso., "I tempi di percorrenza sono aumentati tantissimo, parliamo di circa un'ora e mezza in più" commenta una donna che deve arrivare in giornata a Napoli. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Stop treni per lavori a ponte Firenze, Italia divisa in 2 ma disagi contenuti

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