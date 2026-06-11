Treni verso Roma | aumentano tempi di percorrenza e costi

A causa di lavori in corso in Campania, i collegamenti ferroviari verso Roma e Napoli sono stati sospesi. Di conseguenza, i tempi di percorrenza sono aumentati e anche i costi dei biglietti sono saliti. Questa situazione riguarda i treni in partenza dalla Puglia, che non trovano più un collegamento diretto con le destinazioni indicate. La sospensione rimarrà in vigore fino al completamento dei lavori, senza indicazioni precise sulla data di ripresa dei servizi.

Il giugno rovente di chi viaggia in treno dalla Puglia verso Napoli o Roma. Per via dei lavori - annunciati da qualche settimana - in Campania, infatti, non vi è più un collegamento diretto tra Lecce-Brindisi-Bari-Taranto e la capitale. I cantieri, ha spiegato Rete Ferroviaria Italiana, sono «propedeutici all'attivazione del doppio binario della nuova tratta Napoli - Cancello che si estenderà per oltre 15 chilometri e consentirà l'interscambio nella nuova stazione alta velocità di Napoli Afragola tra il traffico alta velocitàalta capacità della Roma-Napoli e il traffico locale della linea Cassino-Napoli». E se da un lato Rfi spiega che le attività impegnano «mediamente 400... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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TRENI IN TRANSITO E ARRIVO nella stazione di TORRICOLA

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