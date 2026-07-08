Continuano i lavori di sostituzione del cavalcaferrovia a Ponte al Pino, a Firenze. Oggi, 8 luglio 2026, è il terzo giorno consecutivo senza treni tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella. La circolazione ferroviaria rimane sospesa, causando disagi ai passeggeri in transito. Le operazioni sono in corso e non è ancora stata comunicata una data di riapertura.

FIRENZE – Proseguono i lavori per la sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte al Pino a Firenze. Oggi, 8 luglio 2026, è il terzo giorno di stop alla circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella, con conseguenti disagi per chi viaggia in treno. La conclusione di questa prima fase di lavori è prevista alle 4 di venerdì 10 luglio, e una seconda è in programma dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio, con analogo blocco della circolazione ferroviaria tra le stazioni di Santa Maria Novella e di Campo di Marte, dividendo di fatto nuovamente l’Italia in due. Al momento è stata completata la rimozione del vecchio impalcato del ponte. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Ponte al Pino, lavori: terzo giorno di stop ai treni, disagi per i viaggiatori

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