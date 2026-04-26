Decreto sicurezza Laura Cavandoli | Rimpatri più veloci e stop a baby gang e coltelli

Il decreto sicurezza è stato approvato definitivamente, nonostante le opposizioni politiche da parte di alcuni gruppi. La legge prevede, tra le altre cose, procedure più rapide per i rimpatri e misure contro le baby gang e l'uso di coltelli. La Lega e altri sostenitori affermano che questa normativa mira a rafforzare la sicurezza urbana e a rispondere a problematiche di ordine pubblico. La discussione sulla legge ha coinvolto diverse forze politiche e ha suscitato reazioni contrastanti.