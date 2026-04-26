Decreto sicurezza Laura Cavandoli | Rimpatri più veloci e stop a baby gang e coltelli
Il decreto sicurezza è stato approvato definitivamente, nonostante le opposizioni politiche da parte di alcuni gruppi. La legge prevede, tra le altre cose, procedure più rapide per i rimpatri e misure contro le baby gang e l'uso di coltelli. La Lega e altri sostenitori affermano che questa normativa mira a rafforzare la sicurezza urbana e a rispondere a problematiche di ordine pubblico. La discussione sulla legge ha coinvolto diverse forze politiche e ha suscitato reazioni contrastanti.
“L’approvazione definitiva dell'ultimo decreto sicurezza, nonostante l'ostruzionismo della sinistra, è una vittoria della Lega e di chi, come noi, ha sempre messo la protezione dei cittadini e il ripristino della legalità in cima all'agenda politica, per dare risposte immediate a fenomeni che.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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Dl sicurezza: è legge dopo bagarre in Aula. Fermo preventivo, cortei, coltelli, migranti, baby gang, maranza: ecco le novitàVia libera definitivo, nell’aula della Camera, con 162 voti a favore e 102 contrari (un astenuto).
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9Colonne. . “Il 25 aprile è la festa della Liberazione, è la festa della Liberazione per tutti gli italiani. Il 25 aprile, dopo 81 anni, non deve essere una festa divisiva, l'ho proprio detto in aula”. Così Laura Cavandoli, deputata della Lega, intervenuta in aula a Monte - facebook.com facebook
Laura Cavandoli sulla commemorazione e la memoria della giornata del 25 aprile. x.com