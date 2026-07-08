stella e francesco campioni nazionali

Stella Piscaglia e Francesco Amati hanno vinto i titoli nazionali di danza sportiva della Federazione Fandanzefolk. Stella, 20 anni di Savignano, e Francesco, 21 anni di Rimini, sono i nuovi campioni giovanili. La vittoria si è svolta durante la competizione nazionale dedicata al folk romagnolo. I due giovani si sono distinti nelle prove ufficiali, ottenendo il massimo punteggio e salendo sul podio più alto.

La tradizione del folk romagnolo ha due nuovi giovanissimi ’volti d’oro’. Stella Piscaglia, 20 anni, di Savignano e Francesco Amati, 21 anni, di Rimini si sono laureati campioni nazionali di danza sportiva della Federazione Fandanzefolk. Un trionfo che non arriva per caso, ma che corona un percorso netto e straordinario: la coppia, infatti, aveva già ipotecato la stagione lo scorso 24 maggio, conquistando il titolo al Campionato regionale Aics Fandanzefolk. Francesco e Stella ballano insieme da ben dieci anni. Un decennio di allenamenti, sacrifici e, soprattutto, di una grandissima affinità elettiva e tecnica che ha permesso loro di scendere in pista con un unico, chiaro obiettivo: il gradino più alto del podio nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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