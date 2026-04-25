Un casentinese tra i campioni nazionali di nuoto

Da lanazione.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i recenti Campionati Italiani Assoluti di nuoto in vasca corta, un atleta proveniente dal Casentino ha ottenuto medaglie e stabilito nuovi record. La competizione ha visto protagonisti numerosi nuotatori italiani, con risultati che hanno attirato l’attenzione anche della comunità locale. L’atleta casentinese ha partecipato alle gare con buoni piazzamenti e ha contribuito ai successi della rappresentativa nazionale.

C’è anche il Casentino dietro medaglie e record dei recenti Campionati Italiani Assoluti di nuoto in vasca corta. A lavorare dietro le quinte è stato il fisioterapista di Bibbiena Emanuele Cherubini (nella foto), specializzato nella prevenzione e nel trattamento degli infortuni, che ha affiancato alcuni tra i migliori atleti italiani protagonisti a Riccione. Tra i risultati di maggior rilievo spicca quello di Lisa Angiolini, atleta del Gruppo Sportivo Carabinieri e della Virtus Buonconvento, capace di conquistare l’oro nei 100 rana e soprattutto di firmare il nuovo record italiano nei 200 rana con 2:22.28, diventando la prima azzurra a scendere sotto il muro dei 2:23.🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Un casentinese tra i campioni nazionali di nuoto

THOMAS CECCON European Swimming Championship 2025 ITALIA 4X50 freestyle heat

Video THOMAS CECCON European Swimming Championship 2025 ITALIA 4X50 freestyle heat

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