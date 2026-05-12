Trump celebra gli Indiana Hoosiers campioni nazionali di football universitario

Lunedì, il presidente ha accolto alla Casa Bianca i vincitori del campionato nazionale di football universitario del 2026, gli Indiana Hoosiers. Durante l’evento, sono stati consegnati premi e riconoscimenti ufficiali ai giocatori e allo staff della squadra. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti della squadra, membri dello staff e figure istituzionali. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata al termine dell’evento.

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