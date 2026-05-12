Trump celebra gli Indiana Hoosiers campioni nazionali di football universitario
Lunedì, il presidente ha accolto alla Casa Bianca i vincitori del campionato nazionale di football universitario del 2026, gli Indiana Hoosiers. Durante l’evento, sono stati consegnati premi e riconoscimenti ufficiali ai giocatori e allo staff della squadra. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti della squadra, membri dello staff e figure istituzionali. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata al termine dell’evento.
Lunedì il presidente Donald Trump ha reso omaggio alla Casa Bianca agli Indiana Hoosiers, campioni nazionali di football universitario del 2026. “Ho guardato quella partita. Ho guardato questi ragazzi. Possono giocare. Possono giocare”, ha detto Trump in un discorso sul prato sud della Casa Bianca. “Ed erano un po’ sottovalutati. ma non più. Non sono più sottovalutati”, ha aggiunto. Gli Hoosiers hanno realizzato una stagione perfetta con un record di 16-0, la prima stagione imbattuta e senza pareggi e l’hanno conclusa con una vittoria su Miami nel primo titolo nazionale della scuola, una partita a cui Trump ha assistito di persona. “Questo è stato un anno che vivrà per sempre nel cuore dei tifosi di football dell’Indiana.🔗 Leggi su Lapresse.it
FULL EVENT: President Trump Hosts Indiana University National Champions At White House
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