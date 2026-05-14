La professoressa Stefania Giuliani muore all' ospedale Mauriziano di Torino dopo un intervento di correzione dell' anca aperta un' inchiesta

Una professoressa di 61 anni, insegnante di latino e greco in un liceo torinese, è deceduta all'ospedale Mauriziano dopo aver subito un intervento di correzione dell’anca. La procura di Torino ha aperto un’inchiesta senza indagati o ipotesi di reato, per fare chiarezza sulle cause della morte avvenuta giovedì 7 maggio 2026. La vicenda ha portato all’avvio di accertamenti da parte delle autorità giudiziarie.

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