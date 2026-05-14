La professoressa Stefania Giuliani muore all' ospedale Mauriziano di Torino dopo un intervento di correzione dell' anca aperta un' inchiesta
Una professoressa di 61 anni, insegnante di latino e greco in un liceo torinese, è deceduta all'ospedale Mauriziano dopo aver subito un intervento di correzione dell’anca. La procura di Torino ha aperto un’inchiesta senza indagati o ipotesi di reato, per fare chiarezza sulle cause della morte avvenuta giovedì 7 maggio 2026. La vicenda ha portato all’avvio di accertamenti da parte delle autorità giudiziarie.
La pm Sofia Scapellato della procura di Torino ha aperto un'inchiesta, al momento senza indagati né ipotesi di reato, sulla morte di Stefania Giuliani, professoressa di latino e greco di 61 anni in servizio al liceo classico Alfieri morta nella mattinata di giovedì 7 maggio 2026 all'ospedale.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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Aveva salutato i suoi allievi per un intervento programmato all'anca, ma non è più tornata. Stefania Giuliani, 61 anni, professoressa di latino e greco al liceo classico Vittorio Alfieri è morta giovedì 7 maggio per alcune complicazioni dopo l'intervento. Adesso la x.com
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