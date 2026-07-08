Stati Uniti nuovi attacchi contro l’Iran | riparte la guerra

Le forze armate statunitensi hanno lanciato nuovi attacchi contro l’Iran su ordine del presidente. Il Comando centrale americano, Centcom, ha annunciato che le operazioni sono iniziate questa mattina. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità o sui bersagli degli attacchi. La notizia segna un’ulteriore escalation nel confronto tra i due paesi. Nessuna comunicazione ufficiale è arrivata da parte delle autorità iraniane.

Washington, 8 luglio 2026 – Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Il Comando centrale americano, il Centcom, ha annunciato che le forze armate statunitensi, “su ordine del Comandante in Capo”, il presidente Donald Trump, hanno avviato oggi nuovi attacchi contro l’Iran. Secondo quanto riferito dal Centcom, l’obiettivo dei raid è “indebolire ulteriormente” la capacità di Teheran di minacciare la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz, una delle rotte marittime più strategiche al mondo. Il Centcom: “Iran responsabile degli attacchi alle navi”. Washington ritiene l’Iran responsabile della recente “aggressione ingiustificata” contro navi mercantili ed equipaggi civili in transito nelle acque dello Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

Segui gli aggiornamenti su Iran.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Gli Stati Uniti stanno per attaccare lIran

Notizie e thread social correlati

Stati Uniti lanciano nuovi attacchi contro IranGli Stati Uniti hanno condotto una serie di attacchi contro l'Iran, come annunciato in precedenza dal presidente.

Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro l’Iran (Trump li avrebbe approvati da Ankara)Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro l'Iran nelle prime ore di mercoledì, colpendo oltre 80 obiettivi nel paese.

Temi più discussi: Iran e Stati Uniti interrompono le ostilità; Nuova ondata di bombardamenti Usa, si riaccende la guerra in Iran; L'Iran colpisce le navi a Hormuz, gli Usa rispondono con nuovi attacchi sul Paese; USA e Iran sospendono gli attacchi e si incontrano in Qatar.

Gli Stati Uniti hanno avviato nuovi attacchi contro l'Iran. Lo annuncia il Central Command. Su direttiva del Comandante in Capo, le forze dell'US Central Command hanno iniziato a condurre ulteriori attacchi contro l'Iran per degradare ulteriormente la loro ca x.com

Gli Stati Uniti eseguono nuovi attacchi contro l'Iran dopo che un petroliere è stato colpito nello Stretto di Hormuz, aumentando le ostilità reddit

Trump ordina nuovi attacchi in Iran: esplosioni nel sud del PaeseNuovi attacchi americani in Iran. Su disposizione del Comandante in Capo, ossia il presidente Donald Trump, le forze del Comando ... iltempo.it

Gli Usa hanno lanciato nuovi attacchi all'Iran(ANSA) - NEW YORK, 08 LUG - Gli Stati Uniti hanno avviato nuovi attacchi contro l'Iran. Lo annuncia il Central Command. Nel frattempo, media iraniani hanno riferito di rumori di esplosioni segnalati i ... msn.com