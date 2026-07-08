A pochissime ore dal suo 90esimo compleanno ( Lino Banfi è nato ad Andria il 9 luglio del 1936), stasera alle 21.30 Rai 1 celebra la vita e la carriera dell’attore con la messa in onda di Lino d’Italia – Storia di un itALIENO. Docufilm girato in Puglia dove il mitico attore di Un medico in famiglia ripercorre in prima persona le tappe più significative della sua parabola umana e artistica. Lino Banfi: «Festeggio 90 anni in famiglia pensando a mia moglie Lucia che mi avrebbe detto commossa: “Hai visto dove sei arrivato”?» X Leggi anche › Lino Banfi bisnonno: le prime foto social con la nipotina per augurare Buon Natale Stasera 8 luglio su Rai 3 il docufilm Lino d’Italia – Storia di un itALIENO per celebrare i 90 anni di Lino Banfi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Stasera su Rai 1 "Lino d'Italia - Storia di un italieno" per celebrare i 90 anni del mitico Nonno Libero

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LINO D'ITALIA.STORIA DI UN ITALIENO STASERA SU RAI 1

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Temi più discussi: Mercoledì 8 luglio in prima serata su Rai 1 in onda Lino d'Italia – Storia di un itALIENO di Marco Spagnoli con protagonista Lino Banfi; Mondiali 2026, programma e orari delle partite del 28 giugno; La ragazza che ho sempre desiderato: stasera in tv la storia vera di Alina Thompson sopravvissuta a un serial killer; Banfi fa 90, Rai 1 lo festeggia con 'Lino d'Italia – Storia di un itALIENO': cosa vedremo stasera.

Per celebrare i 90 anni di Lino Banfi l'appuntamento con lo speciale Storia di un'itALIENO è alle 21.30 di domani su Rai Uno x.com

Stasera su Rai 1 Lino d’Italia – Storia di un itALIENOIl documentario Lino d’Italia -Storia di un itALIENO, prodotto da Minerva Pictures in collaborazione con Rai Documentari, in onda mercoledi 8 luglio in prima serata su Rai 1. corrierenazionale.it

Lino d’Italia – Storia di un itALIENO: stasera Rai 1 celebra i 90 anni di Lino BanfiTemptation Island, una coppia rimasta lontana dai riflettori potrebbe vivere un finale da favola: dopo anni di attesa arriva la svolta sul matrimonio. movieplayer.it