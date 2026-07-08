Lino Banfi il 9 luglio compie 90 anni. E per festeggiare il compleanno di un attore, di un comico che ha fatto la storia dell'Italia tra cinema, fiction e tv, Rai 1 mercoledì 8 luglio (in una delle poche serate senza Mondiali) manderà in onda Lino d'Italia – Storia di un itALIENO, un documentario che ne ripercorre la carriera e la vita. Pasquale Zagaria, questo il suo vero nome, è stato protagonista di un appuntamento speciale all'Italian Global Series, festival delle serie tv che si svolge tra Rimini e Riccione fino all'11 luglio. “Avete notato che mi sono tagliato i baffi dopo 40 anni?” ha esordito Lino Banfi davanti alla platea della suggestiva Corte degli Agostiniani di Rimini, un insolito cambio di look per festeggiare il 90° compleanno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Lino D'Italia – Storia di un itALIENO su Rai 1 il documentario per festeggiare i suoi 90 anni

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