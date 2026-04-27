Stamattina, il ministro per lo Sport e i Giovani ha visitato lo stadio Franchi, concentrandosi sulla fase di cantiere della nuova curva Fiesole. Nel frattempo, un rappresentante di un gruppo di investitori ha dichiarato l’intenzione di candidarsi per organizzare gli Europei del 2032. La Fiorentina ha annunciato di aver fissato alcune condizioni per ottenere un contributo di 55 milioni di euro, legato a specifici interventi di miglioramento dello stadio.

FIRENZE – Sopralluogo, stamani 27 aprile 2026, allo stadio Franchi del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, al cantiere che in questa fase sta interessando la costruzione della nuova curva Fiesole. Ad accompagnare il ministro Abodi, la sindaca di Firenze, Sara Funaro, e il manager della Fiorentina, Alessandro Ferrari. “E’ stato un piacere per noi far capire al ministro Abodi lo stato di avanzamento del cantiere e apprezzare insieme il lavoro che viene portato avanti – ha sottolineato la sindaca Funaro al termine della visita-. Ovviamente gli abbiamo fatto presente a che punto siamo con il cronoprogramma dei lavori e come abbiamo intenzione di proseguire.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Stadio Franchi: sopralluogo di Abodi. Funaro: “Ci candideremo a Euro ’32”. Fiorentina: le condizioni per 55 milioni di contributo

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