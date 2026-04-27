La società sportiva ha comunicato di essere disposta a contribuire con 55 milioni di euro per la fase due dei lavori di ristrutturazione dello stadio Franchi, a condizione che vengano rispettate alcune richieste. La notizia arriva in un momento di tensione tra le parti coinvolte, mentre si avvicina una decisione ufficiale sul progetto di recupero dell’impianto. La questione riguarda anche gli aspetti finanziari e le modalità di intervento sull’impianto.

Firenze, 27 aprile 2026 – Possibile svolta nella vicenda dello stadio “Franchi” e sulla sua ristrutturazione. La Fiorentina, infatti, ha presentato una manifestazione di interesse, firmata dal presidente Giuseppe B. Commisso, attraverso la quale la famiglia Commisso ha formalmente espresso il proprio interesse a partecipare al finanziamento della Fase 2, “contribuendo con 55 milioni di euro dei 110 milioni necessari al completamento del progetto, come indicato dal Comune”. La visita del ministro Abodi al cantiere dello stadio "Franchi" (New Press Photo) La notizia arriva nel giorno del vertice tra il ministro Andrea Abodi, la sindaca Sara Funaro e il direttore generale viola Alessandro Ferrari per verificare lo stato di avanzamento dei lavori.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stadio Franchi, la Fiorentina: “Pronti a partecipare al finanziamento della Fase 2 con 55 milioni di euro, ma a certe condizioni”

Stadio Franchi pronto per l’inizio della stagione calcistica 2029-2030

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