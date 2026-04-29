La Direzione Ambiente di Palazzo Vecchio ha approvato un’estensione degli orari di lavoro nel cantiere dello stadio Franchi. La decisione è stata comunicata dalla sindaca durante un confronto con i rappresentanti del settore edile. La modifica prevede un potenziamento delle attività sul sito, con l’obiettivo di accelerare i tempi di realizzazione dell’intervento. La nuova programmazione oraria è ora ufficiale e entrerà in vigore nelle prossime settimane.

Tale autorizzazione, ha precisato Sara Funaro, “permetterà la contemporaneità di lavorazioni che altrimenti non sarebbero state possibili con un periodo di tempo ristretto. Tutto questo permetterà di poter dare un’accelerata ai lavori e soprattutto di poter andare avanti con il cronoprogramma”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Stadio Franchi: orari di lavoro prolungati per il cantiere. C’è l’ok di Palazzo Vecchio

Stadio Franchi pronto per l’inizio della stagione calcistica 2029-2030

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