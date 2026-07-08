In Texas è scattato un allarme per una malattia batterica che si pensava scomparsa. La causa principale sembra essere l’ingresso del batterio nelle case attraverso i gatti domestici. La malattia, nota come tifo murino, sta tornando a preoccupare le autorità sanitarie, dopo anni di apparente assenza. Non ci sono ancora dati ufficiali su nuovi casi, ma si registra un aumento delle segnalazioni legate a contatti con animali domestici infetti.

Una malattia batterica che si considerava un vecchio ricordo del secolo scorso sta registrando una preoccupante recrudescenza a causa degli animali domestici. Una serie di nuove ricerche condotte nel sud del Texas ha tracciato una linea retta tra le pulci che vivono sui gatti di casa e il batterio responsabile del tifo murino. Gli scienziati del T exas A&M College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences spiegano che i gatti, pur non ammalandosi quasi mai in forma seria, fungono da vettori biologici, introducendo il patogeno all’interno delle mura domestiche. La testata internazionale Newsweek, che ha analizzato il caso, ha tentato di contattare le università texane e i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), senza ricevere risposta prima della pubblicazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sta tornando il tifo murino, è colpa dei gatti che portano il batterio in casa”: scatta l’allarme in Texas per questa malattia che si credeva debellata

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