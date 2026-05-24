Un uomo ha aperto il fuoco contro la Casa Bianca mentre era presente l’ex presidente, usando oltre 20 colpi. L'assalitore, un 21enne con problemi psichiatrici, si riteneva Gesù. Il Secret Service ha reagito uccidendolo. Un passante è stato ferito durante l'incidente. Non ci sono altre persone coinvolte o ferite gravi. La polizia ha avviato le indagini e isolato l’area.

La Casa Bianca e Donald Trump tornano bersagli di un nuovo attentato. Un uomo di 21 anni, Nasire Best, ha sparato più di 20 colpi d’arma da fuoco all’esterno della residenza presidenziale dopo aver forzato un checkpoint della sicurezza. Un passante è rimasto ferito mentre il presidente e diversi giornalisti, radunati nella briefing room, sono rimasti chiusi dentro con l’edificio immediatamente posto in lockdown. Gli agenti del Secret Service hanno risposto al fuoco e colpito l’assalitore, morto dopo il trasporto in ospedale. Cosa è successo alla Casa Bianca Un altro attentato a un mese di distanza Trump e giornalisti bloccati... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Spari contro la Casa Bianca con Trump all'interno, il Secret Service uccide l'assalitore che "si credeva Gesù"

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Spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Trump portato via dai servizi segreti

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