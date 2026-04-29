Spread Btp-Bund a 83 punti pizzati all’asta 4,5 miliardi in Bot con rendimenti al 2,3%

Lo spread tra i titoli di stato italiani e tedeschi si mantiene a 83 punti base, con i rendimenti dei Bot a 4,5 miliardi di euro e al 2,3%. Nelle ultime aste, sono stati collocati nuovi Bot con rendimenti stabili, mentre lo spread tra le due economie si allarga di circa un punto al giorno. La situazione riflette un aumento della differenza tra i rendimenti dei due Paesi.

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi continua a crescere del ritmo di un punto al giorno. In apertura del 29 aprile il differenziale si è portato a 83 punti base, spinto dalle incertezze statunitensi sulla proposta di accordo dell’Iran per riaprire lo stretto di Hormuz, rinviando al contempo a un futuro da definire le trattative sul nucleare. Nella giornata di ieri 28 aprile si è conclusa l’asta dei Bot a 3 e 6 mesi, con una buona domanda per entrambi i prodotti. Il Tesoro ha raccolto tutti i 4,5 miliardi di euro di titoli di Stato messi sul mercato, con rendimenti tra il 2,16% e il 2,33%. Oggi si concludono le aste di aprile con i Btp a medio e lungo termine.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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In un finale di mese denso di annunci, con il trittico di aste in primo piano (oggi asta BTP Short – BTP€i, il 28 e il 29 aprile asta BOT e collocamento di medio-lungo), il mercato non perde di vista i movimenti dello spread Btp-Bund. La settimana prossima occhi - facebook.com facebook