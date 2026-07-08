Spionaggio per la Russia l’ex 007 italiano aveva accesso ai documenti Nato top secret e altri file

Un ex agente segreto italiano agli arresti domiciliari per spionaggio aveva accesso a documenti Nato top secret, riservati e codificati. Le indagini dei Ros hanno scoperto che una spia russa operava in Italia e che l’ex agente aveva ottenuto informazioni riservate, inclusi file classificati come “Nato secret”. È emerso che l’uomo aveva consultato dati sensibili di livello elevato, senza autorizzazione.

Uno degli agenti segreti italiani agli arresti domiciliari per le indagini dei Ros, che hanno rivelato un’operazione di spionaggio in Italia da parte di una spia russa, accedeva a documenti segreti, riservati, riservatissimi e anche codificati come “Nato secret”. Si tratta di Gavino Raoul Piras, come ha riportato l’ Adnkronos, specificando che secondo quanto scritto dal gip Rosamaria De Lellis nell’ordinanza di applicazione e rigetto di misure cautelari, l’uomo «in tempi e occasioni diverse, personalmente o in concorso con soggetti allo stato non identificati, abusivamente si introduceva e si manteneva nei sistemi informatici o telematici in uso ‘all’Arma del Carabinieri e agli organismi di Informazione e Sicurezza italiani». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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