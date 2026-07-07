Spionaggio per la Russia l' ex 007 italiano dava informazioni su richiesta
Lunedì mattina, le forze dell’ordine hanno arrestato un ex agente dei Carabinieri sospettato di aver fornito informazioni riservate alla Russia. L’uomo, secondo le indagini, avrebbe consegnato dati su richiesta, in cambio di denaro. Le operazioni sono state condotte con il supporto di unità specializzate, tra cui il Gruppo di Intervento Speciale. L’arresto è stato eseguito in un’abitazione della zona.
LunedÃ¬ mattina, il Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri, con il supporto in fase esecutiva del Gruppo di Intervento Speciale e del Comando Provinciale di Roma dellâ??Arma, ha dato esecuzione a due misure cautelari emesse dal Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura capitolina, nei confronti di altrettanti indagati ritenuti responsabili, a vario titolo, di Â«Spionaggio di notizie di cui Ã¨ stata vietata la divulgazioneÂ», Â«Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazioneÂ» e Â«Accesso abusivo a sistema informatico o telematicoÂ». Nelle immagini le perquisizioni a carico dei due destinatari dei... 🔗 Leggi su Video.corriere.it
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