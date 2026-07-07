Spionaggio per la Russia l' ex 007 italiano dava informazioni su richiesta

Notizia in breve

Lunedì mattina, le forze dell’ordine hanno arrestato un ex agente dei Carabinieri sospettato di aver fornito informazioni riservate alla Russia. L’uomo, secondo le indagini, avrebbe consegnato dati su richiesta, in cambio di denaro. Le operazioni sono state condotte con il supporto di unità specializzate, tra cui il Gruppo di Intervento Speciale. L’arresto è stato eseguito in un’abitazione della zona.