Spionaggio ex 007 si difende | Mai passate informazioni segrete Ma il gip | Accesso a file classificati Anche con intestazione Presidenza del Consiglio

Notizia in breve

L’ex agente dei servizi segreti arrestato nell’ambito di un’indagine sul presunto spionaggio a favore della Russia ha dichiarato di non aver mai inviato informazioni riservate. Tuttavia, il giudice per le indagini preliminari ha accertato che l’uomo ha avuto accesso a file classificati, inclusi documenti con intestazione della Presidenza del Consiglio. L’indagine si è concentrata sull’analisi delle attività di accesso e sulla possibile trasmissione di dati sensibili.