Spionaggio ex 007 si difende | Mai passate informazioni segrete Ma il gip | Accesso a file classificati Anche con intestazione Presidenza del Consiglio
L’ex agente dei servizi segreti arrestato nell’ambito di un’indagine sul presunto spionaggio a favore della Russia ha dichiarato di non aver mai inviato informazioni riservate. Tuttavia, il giudice per le indagini preliminari ha accertato che l’uomo ha avuto accesso a file classificati, inclusi documenti con intestazione della Presidenza del Consiglio. L’indagine si è concentrata sull’analisi delle attività di accesso e sulla possibile trasmissione di dati sensibili.
L’ex 007 Gavino Raoul Piras – arrestato ieri nell’operazione del Ros per un presunto spionaggio a favore della Russia – attraverso il suo avvocato nega di aver mai trasmesso informazioni segrete a Mosca. Sostiene che i dati al centro dell’inchiesta non fossero coperti da segreto e che, anche qualora avesse incontrato un diplomatico straniero, non avrebbe mai veicolato materiale riservato. Una ricostruzione che si scontra con quella contenuta nell’ordinanza del giudice per le indagini preliminari, secondo cui l’ex appartenente ai servizi avrebbe avuto accesso abusivo a numerosi documenti classificati, compresi file contrassegnati come “Nato Secret”, nell’ambito dell’indagine della Procura di Roma sulla presunta rete di spionaggio a favore della Russia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Notizie e thread social correlati
Spionaggio per la Russia, l'ex 007 italiano dava informazioni su richiestaLunedì mattina, le forze dell’ordine hanno arrestato un ex agente dei Carabinieri sospettato di aver fornito informazioni riservate alla Russia.
Spionaggio in favore della Russia, due arresti a Roma: ex 007 italiano dava informazioni su richiestaDue persone sono state arrestate a Roma dai carabinieri del Ros con l’accusa di spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici.
Temi più discussi: Spionaggio in favore della Russia, due arresti a Roma: tra loro un ex 007 italiano. Coinvolti anche 4 militari; Spionaggio per la Russia: in manette ex 007, indagati quattro militari; Spionaggio per la Russia, due arresti a Roma: sono ex 007 italiani; Covid, audizione a sorpesa in Commissione: Fraccaro ha confermato di aver taciuto su mascherine inidonee | Libero Quotidiano.it.
Spionaggio a favore della Russia: due arresti a Roma. Nel mirino un ex uomo dell’intelligence e presunti accessi a informazioni riservate. #Spionaggio #Roma #Ros #SicurezzaNazionale #Cronaca #Carabinieri facebook
Spionaggio per la Russia, gip: Da ex 007 accesso a documenti segreti, riservatissimi e Nato secretSi legge nell'ordinanza del gip Rosamaria De Lellis, relativamente all'attività dell'ex 007 Gavino Raoul Piras ... adnkronos.com
Spionaggio, due arresti a Roma: ex 007 italiano accusato di passare informazioni a un presunto agente russoL'accusa per i due arrestati in Italia è di spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici, operazioni compiute a favore della Russia. Indagate anche altre cinque persone, tra cui quattro militari ... tg.la7.it