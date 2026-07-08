Gavino Raoul Piras, ex agente segreto, si trova in tribunale per rispondere dell’accusa di aver fornito informazioni alla Russia. L’avvocato difensore ha dichiarato che le informazioni contestate non erano riservate e che Piras si mostra lucido e sereno, convinto di poter dimostrare la correttezza delle sue azioni. L’ex agente si affida a una linea difensiva chiara e decisa.

L’avvocato Vaccaro: “Lucido e sereno, è convinto di dimostrare la correttezza delle sue condotte” Si affida a una linea difensiva netta Gavino Raoul Piras, uno dei due ex 007 arrestati con l’accusa di spionaggio in favore della Russia. A riferirlo è il suo legale, Francesco Vaccaro, che dopo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Spionaggio per la Russia, la difesa dell’ex 007 Gavino Raoul Piras: “Le informazioni contestate non erano riservate”

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Spionaggio per la Russia, arrestati due ex 007 italiani

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