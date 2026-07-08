Spionaggio per la Russia la difesa dell’ex 007 Gavino Raoul Piras | Le informazioni contestate non erano riservate
Gavino Raoul Piras, ex agente segreto, si trova in tribunale per rispondere dell’accusa di aver fornito informazioni alla Russia. L’avvocato difensore ha dichiarato che le informazioni contestate non erano riservate e che Piras si mostra lucido e sereno, convinto di poter dimostrare la correttezza delle sue azioni. L’ex agente si affida a una linea difensiva chiara e decisa.
L’avvocato Vaccaro: “Lucido e sereno, è convinto di dimostrare la correttezza delle sue condotte” Si affida a una linea difensiva netta Gavino Raoul Piras, uno dei due ex 007 arrestati con l’accusa di spionaggio in favore della Russia. A riferirlo è il suo legale, Francesco Vaccaro, che dopo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Spionaggio per la Russia, arrestati due ex 007 italiani
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