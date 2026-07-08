Due persone sono state arrestate ieri a Roma nell’ambito di un’indagine della Procura capitolina su un presunto caso di spionaggio per l’intelligence russa. L’avvocato di un ex 007 ha dichiarato che l’indagato Piras è sereno e afferma che le informazioni di cui si parla non sono riservate. La procura sta verificando le accuse e acquisendo eventuali prove. Non ci sono ulteriori dettagli sui reati contestati o sui soggetti coinvolti.

Ieri due persone sono state arrestate a Roma nell'ambito di un'indagine della Procura capitolina su un presunto caso di spionaggio a favore dell'intelligence russa. I provvedimenti, eseguiti questa mattina dai Carabinieri del Ros con il supporto del Gruppo di intervento speciale (Gis) e del Comando provinciale, riguardano un ex appartenente al comparto dell'intelligence nazionale, già sottufficiale dell'Arma, e un secondo indagato. Le accuse, a vario titolo, sono di spionaggio e rivelazione di notizie coperte da segreto, oltre che di accesso abusivo a sistema informatico. "Ho parlato con Piras, mi è apparso lucido e sereno. È un servitore... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Spionaggio, l'avvocato dell'ex 007: "Piras? Sereno, dice che le info non sono riservate"

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#Ferraro #Fatima #Sonia Paolo Ferraro, magistrato romano deceduto nel 2022, ha avuto una relazione ed una convivenza con Sabrina R. a partire dal 2008, vivendo in un appartamento della caserma Cecchignola, appartenente all’ex marito della stessa Sab x.com