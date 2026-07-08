Il legale dell' ex 007 arrestato con l' accusa di spionaggio | Le notizie diffuse non erano riservate

Da tgcom24.mediaset.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'ex agente dei servizi segreti arrestato per spionaggio ha dichiarato che le informazioni di cui è accusato non erano riservate. Il suo avvocato ha riferito di aver parlato con lui, definendolo lucido e sereno. Secondo il legale, l'indagato si ritiene in grado di dimostrare la correttezza delle proprie azioni e ha ribadito che le notizie diffuse non erano di natura riservata.

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"Ho parlato con Piras, mi è apparso lucido e sereno. È un servitore dello Stato e mi ha detto di essere convinto di poter dimostrare correttezza delle condotte, inoltre che le notizie diffuse e di cui è accusato non erano riservate. Aveva mantenuto un interesse su queste tematiche e in questa sua attività di studio aveva continuato a raccogliere da fonti aperte varie notizie. Anche se dovesse aver incontrato un esponente diplomatico estero, non avrebbe veicolato informazioni segrete". È quanto dichiarato da Francesco Vaccaro, l'avvocato che sta assistendo Gavino Raoul Piras, uno dei due ex 007 arrestati con l'accusa di spionaggio in favore della Russia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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