L'ex agente dei servizi segreti arrestato per spionaggio ha dichiarato che le informazioni di cui è accusato non erano riservate. Il suo avvocato ha riferito di aver parlato con lui, definendolo lucido e sereno. Secondo il legale, l'indagato si ritiene in grado di dimostrare la correttezza delle proprie azioni e ha ribadito che le notizie diffuse non erano di natura riservata.

"Ho parlato con Piras, mi è apparso lucido e sereno. È un servitore dello Stato e mi ha detto di essere convinto di poter dimostrare correttezza delle condotte, inoltre che le notizie diffuse e di cui è accusato non erano riservate. Aveva mantenuto un interesse su queste tematiche e in questa sua attività di studio aveva continuato a raccogliere da fonti aperte varie notizie. Anche se dovesse aver incontrato un esponente diplomatico estero, non avrebbe veicolato informazioni segrete". È quanto dichiarato da Francesco Vaccaro, l'avvocato che sta assistendo Gavino Raoul Piras, uno dei due ex 007 arrestati con l'accusa di spionaggio in favore della Russia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Il legale dell'ex 007 arrestato con l'accusa di spionaggio: "Le notizie diffuse non erano riservate"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

A Roma è stato arrestato un ex agente dei servizi segreti italiani con l’accusa di spionaggio a favore della RussiaUn ex agente dei servizi segreti italiani è stato arrestato a Roma con l’accusa di spionaggio a favore della Russia.

I due ex 007 italiani pagati dalla Russia, le informazioni riservate e i complici militari: perché sono stati arrestatiDue ex agenti italiani sono stati arrestati a Roma dai carabinieri del Ros con l'accusa di spionaggio e accesso illecito a sistemi informatici.

Temi più discussi: Insulti e minacce all'ex compagna: 35enne arrestato dai carabinieri di Macomer; Egitto, Nessy Guerra liberata dalla polizia dopo intervento di Tajani; Modello arrestato per violenze sull’ex, ‘amore tossico che non riuscivo a gestire’; Violenze sessuali sulle pazienti, chiesti 3 anni e mezzo per il medico (ed ex sindaco) Giovanni Sgroi.

Tenta il sequestro dell'ex compagna, arrestato a TerminiLa giovane è stata individuata dai carabinieri mentre l’uomo cercava di portarla con la forza su un treno diretto a Napoli ... rainews.it

Nessy Guerra, legale depositerà il ricorso in Cassazione: Rischia il carcere, l'arresto dell'ex non risolve il problemaDomani depositeremo il ricorso in Cassazione contro la sentenza di condanna a sei mesi ai lavori forzati nei confronti di Nessy Guerra. Lo conferma all'Adnkronos l'avvocata Agata Armanetti, legale ... adnkronos.com