Spionaggio | lucano e pugliesi fra gli indagati Accusa | vendute informazioni a un diplomatico russo Due ex agenti segreti in carcere
Sette persone sono indagate e due sono state arrestate nell’ambito di un’indagine su spionaggio. Le accuse riguardano la vendita di informazioni di sicurezza a un diplomatico russo con passaporto diplomatico italiano. Tra gli indagati ci sono ex agenti segreti, con alcuni in carcere. Le contestazioni includono spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. L’indagine coinvolge soggetti provenienti da regioni del Sud Italia.
Sette indagati, due arrestati. Accusa: vendute informazioni di massima sicurezza a un diplomatico russo con passaporto diplomatico italiano. Contestazioni: spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. I due in carcere sono ex agenti segreti italiani, per la precisione ex funzionari Aisi, Agenzia informazione e sicurezza interna: Gavino Raoul Piras, 59 anni, ex carabiniere con un cospicuo curriculum. Vincenzo Di Pasquale, 59 anni, originario di Matera, ex carabiniere ed ex funzionario Aisi. Stando all’accusa i due si rifornivano di informazioni da carabinieri in servizio in settori della massima sicurezza nazionale. Sono indagati a... 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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