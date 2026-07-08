Spionaggio | lucano e pugliesi fra gli indagati Accusa | vendute informazioni a un diplomatico russo Due ex agenti segreti in carcere

Notizia in breve

Sette persone sono indagate e due sono state arrestate nell’ambito di un’indagine su spionaggio. Le accuse riguardano la vendita di informazioni di sicurezza a un diplomatico russo con passaporto diplomatico italiano. Tra gli indagati ci sono ex agenti segreti, con alcuni in carcere. Le contestazioni includono spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. L’indagine coinvolge soggetti provenienti da regioni del Sud Italia.