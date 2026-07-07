Due persone sono state arrestate a Roma nell’ambito di un’indagine sui servizi segreti russi. I carabinieri del Ros hanno eseguito le misure cautelari, che coinvolgono anche un ex membro dell’intelligence italiana. Complessivamente, sono sette gli indagati nel procedimento. L’indagine ha portato allo smantellamento di un presunto sistema di spionaggio, coordinato dalla magistratura ordinaria e militare.

Un presunto sistema di spionaggio a favore dei servizi segreti russi è stato smantellato dai carabinieri del Ros, che hanno eseguito a Roma due misure cautelari nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla magistratura ordinaria e militare. L’indagine coinvolge complessivamente sette persone, tra cui quattro militari in servizio. Secondo gli investigatori, informazioni riservate sarebbero state raccolte e trasmesse a un presunto agente dell’intelligence russa operante in Italia con copertura diplomatica. Al centro dell’inchiesta un ex appartenente ai servizi italiani. Il principale indagato è un 59enne, ex appartenente al comparto dell’ intelligence italiana ed ex sottufficiale dell’ Arma dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Spionaggio per la Russia, due arresti a Roma: coinvolto un ex uomo dell’intelligence italiana, sette gli indagati

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Spionaggio, due arresti a Roma:ex 007 italiano accusato di dare informazioni a presunto agente russo

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