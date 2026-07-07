Due persone sono state arrestate a Roma dai carabinieri del Ros con l’accusa di spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. L’indagine riguarda un 59enne, ritenuto il principale sospettato, e un’altra persona. Secondo quanto si apprende, le accuse riguardano la trasmissione di informazioni a un agente russo. La notizia ha suscitato reazioni da parte di un ministro della difesa, che ha commentato l’accaduto.

I carabinieri del Ros hanno arrestato a Roma due persone per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. ll principale indagato è un 59enne ex appartenente al comparto di intelligence italiano e già sottoufficiale dell’Arma dei carabinieri: l’uomo è accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi, coperto da immunità diplomatica in Italia. Ex membri dell’intelligence arrestati per spionaggio Due ex appartenenti all’intelligence sono stati arrestati nell’ambito di un’inchiesta per spionaggio in favore dei servizi russi. Uno di loro ha lasciato il servizio nel 2012, mentre l’altro nel 2013. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ex membri dell'intelligence arrestati per spionaggio, "informazioni a un agente russo": reazione di Crosetto B

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Patel accuses FBI of lying to get warrants to spy on Trump in Russia investigation

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