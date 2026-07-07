Due persone sono state arrestate a Roma dai carabinieri del Ros con l’accusa di spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Uno dei fermati, ex ufficiale dei servizi segreti italiani, forniva informazioni su richiesta a soggetti russi. L’indagine ha portato al sequestro di dispositivi elettronici e documenti. Le autorità hanno notificato i provvedimenti di custodia cautelare, che sono stati eseguiti nelle ultime ore. Le indagini proseguono per chiarire l’entità delle attività di spionaggio.

Due persone sono state arrestate a Roma dai carabinieri del Ros per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Il principale indagato, un 59enne ex appartenente al comparto di intelligence italiano e già sottufficiale dell'Arma dei carabinieri, è accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi, coperto da immunità diplomatica in Italia. L'uomo avrebbe acquisito informazioni attraverso sei fonti, tra cui quattro militari in servizio, tutti indagati. Le interlocuzioni con il presunto agente russo Uno degli arrestati per spionaggio nell'operazione del Ros – il 59enne ex appartenente all'intelligence italiana – avrebbe avuto con il presunto agente russo diverse interlocuzioni. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

Segui gli aggiornamenti su Russia.

© Gazzettadelsud.it - Spionaggio in favore della Russia, due arresti a Roma: ex 007 italiano dava informazioni su richiesta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Spionaggio, due arresti a Roma:ex 007 italiano accusato di dare informazioni a presunto agente russo

Notizie e thread social correlati

Spionaggio per la Russia, l'ex 007 italiano dava informazioni su richiestaLunedì mattina, le forze dell’ordine hanno arrestato un ex agente dei Carabinieri sospettato di aver fornito informazioni riservate alla Russia.

“Spionaggio in favore della Russia”, due arresti a Roma: tra loro un ex 007 italiano. Coinvolti anche 4 militariDue uomini sono stati arrestati a Roma con l’accusa di spionaggio a favore della Russia e accesso abusivo a sistemi informatici.

Temi più discussi: Spia per Teheran: americano 20enne arrestato in Israele; Attentato Montecarlo, Mancini e la pista russa: In azione la banda dei call center. Yermolayev nel mirino di Putin perché parlava con gli ucraini; Cavalcare il secolo in sella a una bici; Americano spia per conto degli ayatollah. L'Iran lo paga in crypto, ma i procuratori israeliani...

Spionaggio in favore della Russia, due arresti a Roma x.com

Spionaggio in favore della Russia, due arresti a Roma: coinvolto ex 007 italiano. Passavano a Mosca informazioni sensibiliIl Reparto Operativo Speciale (Ros) dei Carabinieri ha eseguito a Roma due arresti nell'ambito di un'inchiesta per spionaggio e accesso abusivo ... msn.com

Spionaggio in favore della Russia, due arresti a RomaDue persone sono state arrestate a Roma dai carabinieri del Ros per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. (ANSA) ... ansa.it

In cerca di una storia con spionaggio perché la coppia pensa che le persone saranno sconvolte dalla loro relazione, ma quando la verità finalmente viene a galla, risulta che a tutti va bene. reddit